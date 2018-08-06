«Имеем что имеем»: в Киеве оправдали действия РФ в Азовском море

Последствием агрессивной политики Украины, развязавшей конфликт в Азовском море, стали серьезные экономические потери для страны. Об этом заявил украинский ученый, доктор экономических наук Юрий Макогон.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», экономист уверен, что усиление российской морской группировки в акватории вполне логично, учитывая, что украинские радикалы неоднократно говорили о необходимости повреждения Крымского моста. Кроме того, в России решили повысить меры безопасности, чтобы не допустить повторения ситуации с задержанием сейнера «Норд».

Напомним, после похищения украинскими пограничниками сейнера, российские силовики стали осматривать все суда, следующие в морские гавани Украины через Керченский пролив и Азовское море. В порты Мариуполя и Бердянска стало заходить на 10% меньше судов, убытки в Киеве оценивают в сотни миллионов гривен. В «Незалежной» считают, что власти России тем самым якобы намереваются дестабилизировать ситуацию в стране, надеясь на вмешательство со стороны. Что не предполагает договор между Россией и Украиной, подписанный в 2003 году.

«Россия в рамках международного морского права контролирует прохождение судов, проводит проверки. Эти проверки стали усиленными после инцидента с «Нордом». В результате мы сейчас имеем то, что имеем», – цитирует «ПолитНавигатор» Макогона.

Экономист уверен, что в Киеве все еще могут минимизировать последствия своих необдуманных действий. Для этого украинским чиновникам следует больше не допускать ситуаций подобных задержанию «Норда», а также перестать считать Крымский мост угрозой для экономики Украины.

«О принципах взаимодействия в Азовском море Россия и Украина договорились во время инцидента с Тузлой – море было названо внутренним морем двух государств. Суда спокойно ходили до недавнего времени. Все разговоры о том, что Крымский мост якобы мешает их прохождению, не имеют под собой основания – у моста достаточная высота, чтобы большинство судов свободно проходили под ним», – считает Макогон.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 06.08.18

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