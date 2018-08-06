«Караул! Грабят!» Украина пытается втянуть в конфликт с Россией европейские страны

На Украине подсчитали, насколько снизилась загрузка украинских портов в Азовском море.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после усиления российской группировки в акватории, в морские гавани Мариуполя и Бердянска стало заходить на 10% меньше судов.

В министерстве инфраструктуры «Незалежной» заявили, что снизившиеся показатели стали причиной убытков в сотни миллионов гривен.

«Если просчитать социально-экономический эффект, если мы посчитаем убытки судовладельцев, которые вынуждены из-за действий российской стороны простаивать перед проходом Керченского залива или перед заходом в Азовское море, то эти убытки в разы выше», – заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире одного из украинских телеканалов.

Как уже сообщал «Новый День», России пришлось усилить морскую группировку в Азовском море после захвата Украиной сейнера «Норд». Для обеспечения безопасности в акватории российские пограничники проводят тщательные осмотры всех судов, следующих в украинские порты через Керченский пролив и Азовское море. На Украине ситуацию воспринимают, как попытку дестабилизировать ситуацию в стране «морской блокадой», и надеются на вмешательство со стороны. Что не предполагает договор между Россией и Украиной, подписанный в 2003 году.

Тем не менее, в «Незалежной» усиленно пытаются найти причины, чтобы втянуть в разбирательство другие государства. По словам Омеляна, убытки из-за осмотра судов пришлись не только на Украину, но и на страны ЕС, «которые перевозят грузы через Мариуполь и Бердянск». Как утверждает министр, в «Незалежной» рассчитывают, что в ЕС введут санкции в отношении российских портов, запретив судам с европейской регистрацией их посещать.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 06.08.18

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