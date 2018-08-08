Украинский эксперт: Конфликт в Азове может привести к завершению блокады Крыма

На Украине опасаются, что конфликт с Россией в Азовском море завершится возобновлением поставок ресурсов в Крым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», украинские эксперты предполагают, что в Киеве могут пойти на уступку для того, чтобы Россия снизила меры безопасности в акватории, из-за которых экономика Украины несет огромные убытки.

Напомним, после захвата сейнера «Норд» украинскими пограничниками, российская морская группировка приступила к тщательным осмотрам всех судов, которые следуют в порты Украины через Керченский пролив и Азовское море. В результате в порты Мариуполя и Бердянска стало заходить на 10% меньше судов, убытки исчисляются сотнями миллионов гривен.

«Керченский мост не очень-то и помогает сообщению с Крымом. Остаются серьезные проблемы с водоснабжением, из-за чего в Крыму разрушается сельское хозяйство и промышленность. Весь этот комплекс проблем толкает Россию к такой активности в Азовском море, которую мы и наблюдаем сейчас. Россияне давят, чтобы Украина возобновила обеспечения Крыма природными ресурсами», – цитируют украинские СМИ эксперта Центра военно-политических исследований Константина Машовца.

Машовец признал превосходство российской группировки над украинской, дав понять, что в «Незалежной» скорее всего не решатся использовать своих военных в конфликте в Азовском море, чтобы попытаться противостоять России.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 08.08.18

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