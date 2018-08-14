На Украине предлагают потратить деньги Трампа на «разборки» в Азовском море

На Украине предлагают сформировать военную морскую группировку в Азовском море на деньги США.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете страны на 2019 год, которым предусмотрено предоставление финансовой помощи Украине. «Незалежной» выделят 250 миллионов долларов, в том числе в виде летального оружия.

Экс-глава Донецкой администрации Павел Жебривский считает, что в Киеве должны использовать эти деньги для покупки военно-морской техники.

«Я думаю, что в первую очередь мы должны сопровождать торговые суда, идущие в порты Мариуполь и Бердянск. Нам как раз нужны бронекатера и другая техника, чтобы обеспечить военное сопровождение», – предложил Жебривский.

Напомним, российские пограничники проводят тщательные осмотры всех судов, которые следуют в порты Украины через Керченский пролив и Азовское море. Меры безопасности были усилены после захвата сейнера «Норд» украинскими пограничниками. На Украине действия российской стороны расценивают как «морскую блокаду»: из-за осмотров в порты Мариуполя и Бердянска стало заходить на 10% меньше судов, убытки исчисляются сотнями миллионов гривен.

Бывший глава Донецкой администрации считает, что в России спрогнозировали последствия для Украины от «блокирования» морских гаваней. По его мнению, «блокада» оказалась действительно ощутимой для экономики страны, так как в Мариуполе и Донецкой области работают крупные заводы и предприятия.

При этом Жебривский считает, что целью противостояния с Украиной в Азовском море для России якобы является попытка убедить Киев возобновить водоснабжение Крыма: «Мост они какой-никакой построили, транспорт ходит, через год-два будут железнодорожные пути, но основная проблема – это вода», – заявил экс-глава Донецкой администрации.

Тем временем, частная канадская компания PGW Defence Technologies намерена ближайшей осенью поставить Украине партию снайперских винтовок LRT-3, общей стоимость около 770 тысяч долларов. Договором также предусмотрено обслуживание оружия и обучение.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 14.08.18

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