Плоды захвата сейнера «Норд»: контроль над Азовским морем утрачен, Мариуполь на грани бунта

Украина утратила контроль над Азовским морем. Это чревато социальным взрывом в Мариуполе, заявил военный эксперт Олег Жданов.

«Морская война уже закончена, – сообщил Жданов в эфире украинского телеканала. – Фактически на сегодняшний день мы не контролируем Азовское море полностью. Зачем стрелять и тратить деньги и силы, если это можно сделать экономически. Они фактически заблокировали наше судоходство, фактически заблокировали товарооборот для того же мариупольского порта и металлургического комбината, что очень важно, потому что железная дорога не справляется с таким объемом груза.

Мариуполь может превратиться в пороховую бочку, потому что, если будет остановка комбината или снижение его производственных мощностей, плюс блокировка порта, это может вызвать социальный взрыв в Мариуполе. И фактически не надо стрелять, не выезжать на танках или проводить морскую десантную операцию. А нам нечего противопоставить. У нас до сих пор даже нет программы развития нашего флота. А у России Азовское море контролируют порядка 40 военных кораблей, и по Волго-Донскому каналу они в любой момент могут перебросить корабли Каспийской флотилии».

При этом эксперт предпочел не вспоминать, что усиление военной группировки в Азовском море началось после того, как украинские пограничники пиратским образом захватили крымское рыболовецкое судно и угнали его в Бердянск. Экипаж до сих не пор не выпускают из Украины.

«Незалежная» грозит России зеркальными санкциями в Черном море. Но Жданов считает, что подобные угрозы – лишь сотрясение воздуха: «Это невозможно. Мне вообще кажется стиранной позиция министра (Омеляна, главы министерства инфраструктуры Украины – прим НД). Где официальная позиция Украины? Где нота протеста? Где обращение в суд о нарушении международного морского права?», – отметил эксперт, подчеркивая бездействие Киева, при этом признавая, что НАТО не будет «впрягаться» за Украину в морском конфликте, как и в любых других.

«Украина не будет членом НАТО – на это даже не рассчитывайте, – подытожил Жданов.

Мариуполь, Платон Ефимчук

Мариуполь. Другие новости 16.07.18

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