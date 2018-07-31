Порошенко разглядел в новых антикрымских санкциях ЕС спасение от «российской блокады»

На Украине надеются, что санкции Евросоюза в отношении компаний, связанных со строительством Крымского моста, позволят приостановить мероприятия российских пограничников по обеспечению безопасности в Азовском море.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», свое видение того, как в дальнейшем будут развиваться события в акватории, озвучил президент «Незалежной» Петр Порошенко. Он убежден, что Украина получит поддержку от стран ЕС.

«Керченский санкционный список» открыл новую страницу нашего совместного противодействия агрессивным действиям Кремля по осуществлению фактической блокады украинских морских портов в Азовском море. Во взаимодействии с международными партнерами найдем действенные политико-правовые и касающиеся безопасности механизмы прекращения российской морской блокады», – написал у себя на странице в Facebook Порошенко, решив не вдаваться в подробности и не озвучивать конкретный механизм «противодействия» российским пограничникам при участии представителей других стран.

Напомним, Евросоюз ввел санкции против ПАО «Мостотрест», ООО «Стройгазмонтаж», АО «Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург», АО «Судостроительный завод «Залив», ООО «Стройгазмонтаж – Мост» и АО «ВАД». Причиной наложения ограничений на компании, стало строительство Крымского моста, что в Совете ЕС оценили как акцию по подрыву «территориальной целостности» Украины. При этом в фирмах, попавших под санкции, заверяют, что ограничения никак не повлияют на их работу, и все запланированные проекты все равно будут реализованы.

Конфликт в Азовском море между Украиной и Россией начался с задержания сейнера «Норд», после чего российская морская группировка была значительно усилена. Пограничники РФ начали проводить тщательные осмотры всех судов, следующих в украинские порты через Азовское море и Керченский пролив. Что привело к огромным убыткам судовладельцев, для которых стало выгоднее сотрудничать с другими морскими гаванями. Сложившую ситуацию на Украине считают «морской блокадой», обращаясь за помощью к другим странам. Между тем, отношения России и Украины в Азовском море регулирует подписанный в 2003 году договор, не предполагающий международного вмешательства.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 31.07.18

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