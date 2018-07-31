Евросоюз отомстил российским компаниям за Крымский мост

Евросоюз ввел санкции в отношении шести компаний, строивших Крымский мост. Соответствующее решение опубликовано в официальном журнале ЕС.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Совет ЕС наложил ограничения на компании

ПАО «Мостотрест» и ООО «Стройгазмонтаж», которые уже включены в санкционный список США, а также АО «Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург», АО «Судостроительный завод «Залив», ООО «Стройгазмонтаж – Мост» и АО «ВАД».

Совет «рассматривает строительство Керченского моста как дальнейшую акцию, подрывающую территориальную целостность, суверенитет и независимости Украины, – говорится в резулятивной части решения. – Строительство этого моста и его официальное открытие 15 мая 2018 года являются ключевыми символическими шагами в укреплении контроля Российской Федерации и дальнейшей изоляции полуострова от Украины».

Решение уже ступило в силу.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 31.07.18

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