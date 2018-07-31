В Крыму ответили на враждебные действия Евросоюза

Новые санкции Евросоюза в отношении строителей Крымского моста бессмысленны и на что не влияют.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», российские компании, участвующие в «стройке века», спокойно отреагировали на введение очередных ограничений.

«Санкции никак не отразятся на реализации проекта», – заверили в инфоцентре «Крымский мост».

В таком же ключе высказался госкомитет дорожного хозяйства Крыма.

«Нам известно о включении генподрядчика строительства трассы «Таврида» в санкционный список ЕС. На реализацию проектов это никак не повлияет. Все контракты с АО «ВАД» будут выполнены качественно и в срок», – заявили в пресс-службе.

Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский назвал новые антироссийские шаги Евросоюза «нулевой по результативности» историей.

«Сто процентов ни на что не повлияет, тем более что результаты деятельности компаний, которые внесены в этот список, – это лучшая иллюстрация провала санкционного режима. Компании, которые попали в этот список, строили и Крымский мост, строят и трассу «Таврида», спускают на воду всё новые суда. Успехи в деятельности этих компаний – лучший ответ партии сторонников санкционного режима, которая существует на Западе. В России достаточно работы для этих компаний, они показывают хороший, позитивный результат», – цитирует Полонского RT.

При этом вице-премьер предположил, что ответная реакция последует незамедлительно.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня стало известно, что шесть российских компаний («Стройгазмонтаж-Мост», АО «ВАД», судостроительный завод «Залив», ПАО «Мостотрест», институт «Гипростроймост», «Стройгазмонтаж – СГМ Груп») подверглись западным санкциям за участие в строительстве Крымского моста.

В Евросоюзе деятельность компаний назвали «подрывающей территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 31.07.18

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