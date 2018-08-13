Украина решила брать пример с Африки, чтобы «грести» деньги

Украина должна освободиться от зависимости от Керченского пролива. Для этого нужно построить «Суэцкий канал». Причем, на деньги ЕС. Об этом заявил киевский политолог Валерий Бебик.

Как передает корреспондент» РИА «Новый День», политолог настаивает на том, что Украине нужен свой личный морской канал, который позволит «Незалежной» зарабатывать деньги на судоходстве. Правда, отмечает Бебик, в стране нет средств на реализацию подобного проекта, поэтому необходимо просить денег у западных спонсоров Киева. По его словам, данное решение не только спасет Украину от России в Керченском проливе, но и позволит разорвать экономическую блокаду украинских портов.

«В свое время Суэцкий канал значительно сократил термин прохода кораблей вокруг Африки. Поэтому надо провести свой Суэцкий канал по территории Украины из Азовского моря в Черное море. Таким образом, наши корабли не будут зависимы от Крымского моста, который ограничил прохождение многотоннажных кораблей в наши порты. По этому каналу смогут заходить корабли НАТО в рамках совместных учений. Нужно взять целевой кредит в Европейском Союзе, в Международном валютном фонде. И этот канал – это же не бесплатная дорога: корабли, которые проходят через Панамский канал, через Суэцкий канал платят деньги», – заявил Бебик.

Он подчеркивает: у Киева нет военных кораблей для того, чтобы разрешить украино-российский конфликт в Азовском море. В связи с этим эксперт советует: «Незалежная» должна надавить на Турцию, чтобы та блокировала Дарданеллы для российских кораблей. Для этого Киев, должен использовать «родство» турок и крымских татар.

«Турция играет свою роль. Эрдоган хочет возобновить османскую империю и ему это не очень удается, сейчас пошли торговые войны, так как он усилил исламский фактор. Там есть проблемы.… Но, если брать с точки зрения отношений между Турцией и Украиной, то турки четко сказали, что не признают отделение Крыма, так как там есть крымские татары – их родственники по культуре и религии. Поэтому надо договариваться», – заключил Бебик.

Напомним, институт «Укргидропроект» разрабатывает проект судоходного канала, который отделит Крым от материка. Эксперты отмечают, что подобное строительство может обернуться экологической катастрофой: Азовское море превратится в застойное болото. Как сообщал «Новый День», России пришлось усилить морскую группировку в Азовском море после захвата Украиной сейнера «Норд». Для обеспечения безопасности в акватории российские пограничники проводят тщательные осмотры всех судов, следующих в украинские порты через Керченский пролив и Азовское море. На Украине данные обстоятельства воспринимают, как попытку дестабилизировать ситуацию в стране «морской блокадой», и надеются на вмешательство со стороны.

Севастополь, Анастасия Зук

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