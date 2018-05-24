Экологи: Украина может превратить Азовское море в застойное болото

Желание Украины построить Азово-Черноморский канал может обернуться экологической катастрофой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Украина собирается отрезать Крым от материка, чтобы наладить коммерческое судоходство между Черным и Азовским морем.

Между тем, эксперты отмечают, что данный шаг приведет к необратимым последствиям для экологии Азовского и Черного морей. «Это угроза абсолютно всем ресурсам. Азовское море сейчас смешивается с Черным через Керченский пролив, а в планах Украины – еще и через, скажем так, «перекопский». Нужно посчитать баланс обмена, ведь Азовское море может превратиться в застойное болото без ресурсов. А ведь там добывают бычка, кефалевые рыбы», – цитирует РИА «Новости» председателя общественного совета при Севприроднадзоре Наталью Мильчакову. Она подчеркивает, что погибнуть могут не только морские обитатели: отсутствие биоразнообразия может повлиять на миграцию птиц. Уничтожение перешейка повлияет на всю эко-систему северо-запада Черного моря.

«Смена солености между 11 промилле и 19 – это катастрофа. Многие организмы просто не выдержат такого распреснения. А Украина подписала конвенцию о сохранении биологического разнообразия в 1991 году и согласно ей несет ответственность», – заявила эксперт. В свою очередь заместитель руководителя ООО «Экология и мир» Андрей Артов напоминает, что уже имеется печальный опыт создания подобных гидротехнических сооружений. «Эко-система будет меняться. Такое мы наблюдали, когда Советский Союз построил Северо-Крымский канал – он очень серьезно поменял экологию северного Крыма. Любое вмешательство человека в эко-систему – негативно. Достаточно еще раз посмотреть на Северо-Крымский канал, системы орошения в Средней Азии, которые привели к гибели Аральского моря», – заключил специалист.

Армянск, Анастасия Зук

Армянск. Другие новости 24.05.18

Бунт на корабле: украинские морпехи отказались выполнить волю президента Порошенко. / В ВСУ подтвердили: в Донбассе готовится наступление. / Крым и Сочи проиграли ценовую войну. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»