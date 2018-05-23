Украина начала разрабатывать проект «Остров Крым»

Украинский государственный институт разрабатывает проект строительства судоходного канала, который отрежет Крым от материка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», причиной для превращения российского полуострова в остров послужил Крымский мост.

Цель проекта – строительство судоходного Черноморско-Азовского перехода через Перекопский перешеек. Для этого Украине придется не только выкопать канал шириной в 100 метров, но и углубить фарватер в Сиваше и Чонгарском проливе. Итоговая глубина для нормального судоходства должна составить 10-15 метров.

Отметим, что в случае, если все же разработки внедрят в жизнь, то протяженность фарватера канала составит порядка 120 километров через Перекоп, Чонгарский пролив, залив Сиваш и Арабатскую стрелку, а земляные работы потребуются только на 20 километрах суши.

На Украине считают, что отделившись от Крыма судоходным каналом без захода в Керченский пролив, страна сможет наладить коммерческое судоходство между Черным и Азовским морем, которое якобы блокировало появление Крымского моста.

Как сообщал «Новый День», накануне депутат Верховной рады Нестор Шуфрич заявил, что Крымский мост не наносит никакого ущерба украинским портам, хотя чиновники «Незалежной» неоднократно сетовали на миллионные убытки.

Армянск, Анастасия Зук

Армянск. Другие новости 23.05.18

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