Денег нет, и не мечтайте: украинские инженеры высмеяли проект «Остров Крым»

Власти Украины не смогут сделать из Крыма остров. Украинские инженеры уверены, что задумка по строительству Азово-Черноморского канала неосуществима, так как «Незалежная» не сможет профинансировать такие масштабные работы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по оценке специалистов, воплощение в жизнь подобного проекта может обойтись в десятки миллиардов долларов. Что для экономики Украины является неподъемной суммой.

Напомним, ранее украинские СМИ сообщили о проекте строительства вдоль границы Украины с Крымом канала, который отрежет полуостров от «Незалежной». По заявленным характеристикам, его глубина должна составлять 15 метров, ширина – 100, а протяженность фарватера – порядка 120 километров. Главная польза канала, по мнению украинской стороны, будет заключаться в возможности наладить коммерческое судоходство, которое якобы блокировало появление Крымского моста.

В «Укргидропроекте», который в публикациях СМИ упоминался как разработчик проекта, сообщили, что узнали об этой задумке из Интернета. И заявили, что специфика работы организации связана с проектированием гидроэлектростанций, а не каналов. При этом в «Укргидропроекте» все же решили изучить озвученные в СМИ характеристики.

«15 метров глубина – это смешно. Если там должны ходить военные и гражданские суда – глубина должна быть метров 40-50. А как углублять Сиваш, где пески, которые надо потом укреплять? Кроме того, надо будет вытащить 200-300 миллионов кубометров земли. В год при самом большом темпе строительства можно выкапывать 10 миллионов. А тут 300. Плюс, разница в отметках Азовского и Черного морей, а значит нужно строить шлюзовые камеры», – цитирует «РИА Новости» первого заместителя председателя правления организации Сергея Осадчего.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 25.05.18

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