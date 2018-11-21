Не по делу всполошились! Лавров ответил на угрозы Могерини по Азову

Угрозы главы европейской дипломатии Федерики Могерини принять против РФ «специальные меры» в связи с проверками украинских судов в Азовском море – беспочвенны и не опираются на положения официальных договоров.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам министра, все действия, которые предпринимает Россия в азовской акватории, полностью соответствуют подписанному в 2003 году договору между Москвой и Киевом.

«По Азовскому морю в ситуации, когда Евросоюз всполошился, я бы посоветовал, прежде чем делать какие-то заявления, под чем-то подписываться, надо почитать договор России и Украины от 2003 года, из которого кристально ясно, что действия по проверке тех или иных судов абсолютно вписываются в договоренности между Москвой и Киевом, которые действуют и которые определяют статус Азовского моря как внутренние воды двух государств», – объяснил Лавров.

Кроме того, глава МИД указал, что Брюссель помалкивает, когда Украина незаконно задерживает российские рыболовецкие и грузовые суда по надуманным обвинениям.

«Это абсолютное пренебрежение международными правовыми нормами, включая нормы международного морского права», – подчеркнул Лавров.

Как сообщал «Новый День», Евросоюз вознамерился принять конкретные меры против России в связи с ситуацией в Азовском море.

«Мы передали ясное послание нашим собеседникам в России, что мы ожидаем от них, что проверки судов прекратятся. И мы также изучаем меры, в частности, ЕК этим занимается, для поддержки затронутых районов на Украине целевыми мерами, о которых будет сообщено, как только они станут официальными. Мы это обсуждали сегодня», – заявила во вторник глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

Ранее, Европарламент благословил Порошенко на любые провокации в Азовском море.

Симферополь, Валентин Карамазов

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