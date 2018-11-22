Россия выступила против пересмотра статуса Азовского моря

Россия отвергла обвинения в наращивании военного присутствия в Азовском море, а также выступила против пересмотра статуса акватории из внутренних вод двух стран на международные. В связи с этим Москва призывает Киев воздержаться от любых авантюр в Азовском море, направленных на одностороннее установление государственной границы.

«Азовское море – внутренние воды России и Украины, где свободой судоходства пользуются только российские и украинские суда. Керченский пролив никогда не являлся и не является международным по смыслу Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., и к нему не применимы требования о праве транзитного или мирного прохода для иностранных судов», – говорится в сообщении МИД РФ.

Попытки Украины обострить ситуацию в Азовском море Россия рассматривает как нагнетание напряженности между странами, что «препятствует восстановлению двусторонних отношений, противоречит интересам региональной и международной безопасности».

«Вопреки заявлениям Киева и Брюсселя, Россия не наращивает военное присутствие в Азовском море. Дислоцированные там силы в основном используются для охраны Крымского моста», – подчеркнули в дипведомстве.

В МИД уточнили, что проверки судов в Азово-Керченской акватории обоснованы и правомерны, а действия российских пограничников не носят дискриминационного характера. Подчеркивается, что суда под российским флагом также инспектируются. В самом Азовском море суда останавливаются для осмотра относительно редко и только при наличии веских оснований.

При этом Россия «открыта к конструктивному диалогу по ситуации в Азовском море» и призывает Киев «воздержаться от любых авантюр, направленных на одностороннее установление государственной границы».

Как сообщал «Новый День», Евросоюз вознамерился принять конкретные меры против России в связи с ситуацией в Азовском море. Накануне глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что Еврокомиссия ожидает прекращения проверок судов со стороны России. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявление Могерини беспочвенны и не опираются на положения официальных договоров. Кроме того, министр указал, что Брюссель помалкивает, когда Украина незаконно задерживает российские рыболовецкие и грузовые суда по надуманным обвинениям.

Москва, Служба информация РИА «Новый День»

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