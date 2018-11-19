Комитет НАТО назвал Крымский мост опасной гибридной угрозой в Азовском море

Комитет по вопросам гражданского измерения безопасности НАТО по настоянию украинской стороны внёс в очередную антироссийскую резолюцию пункт об осуждении строительства моста через Керченский пролив.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», резолюция была принята на Парламентской ассамблее НАТО.

Об очередном западном демарше в сторону Москвы сообщила на своей странице в Facebook депутат Ирина Фриз – глава постоянной украинской делегации в Парламентской ассамблее Северного альянса.

«Осуждая незаконное строительство керченского моста Россией, а также политику России в отношении избирательного отказа в доступе и безосновательной задержки украинских и международных судов в Азовском море, сильно обеспокоены новыми угрозами безопасности, экономике и экологии в регионе», – сообщается в параграфе, составленном под диктовку Киева.

Вошедший в основание резолюции объёмный доклад, подготовленный представителем Великобритании Лордом Джоплингом, называется «Противодействие гибридным угрозам России».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.11.18

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