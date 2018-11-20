ЕС грозит «целевыми мерами» из-за ситуации в Азовском море

В ближайшее время Евросоюз может принять конкретные меры в связи с ситуацией в Азовском море, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини. «Мы передали ясное послание нашим собеседникам в России, что мы ожидаем от них, что проверки судов прекратятся. И мы также изучаем меры, в частности, ЕК этим занимается, для поддержки затронутых районов на Украине целевыми мерами, о которых будет сообщено, как только они станут официальными. Мы это обсуждали сегодня», – сказала Могерини.

По ее словам, главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза выразили единое мнение по непризнанию «так называемых» выборов в Донбассе, а также озабоченность в связи с ситуацией в Азовском море, которая причиняет вред не только экономике Украины, но и судам под флагами европейских стран. В конце октября Европарламент одобрил резолюцию, согласно которой власти ЕС должны предусмотреть усиленные санкций в отношении России в случае обострения обстановки в Азовском море.

Комментируя слова Могерини, депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, заявил, что ни советы, ни угрозы не заставят Россию поступиться вопросами национальной безопасности в Азовском море, и что Европейскому союзу было бы уместнее предупреждать о введении мер Украину, а не Россию. «Россия же не нуждается в так называемых третейских судьях, особенно со стороны Запада», приводит РИА «Новости» слова парламентария.

По словам народного избранника, для России национальные интересы гораздо важнее всех вместе взятых «рассуждений евросоветников, которые Россию видели на картинке, а в Крыму и Азовском море отродясь не бывали и, скорее всего, даже не найдут на карте».

Комментируя призыв предусмотреть новые антироссийские санкции из-за ситуации в Азовском море, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что тема Азовского моря является очередной пропагандистской картой, разыгрываемой западными странами.

Как писал «Новый День», ситуация в Азовском море обострилась в начале года, когда Украина задержала траулер «Норд» с десятью россиянами на борту. Сейчас капитану судна грозит до 5 лет лишения свободы за незаконное посещение Крыма «с целью причинения вреда государственным интересам», а траулер планируют продать на аукционе. В августе в порту Херсона был арестован российский танкер «Механик Погодин».

15 ноября украинские пограничники задержали 15 «иностранных судов», заходивших в крымские порты. Все они простаивают в украинских портах Мариуполя и Бердянска. Россия назвала действия украинских властей «морским терроризмом» и усилила их досмотры силами погранслужбы в своей части Азовского моря. Украинские пограничники, в свою очередь, обвинили Москву, в «жесткой политике задержания и осмотра судов».

Крымское пограничное управление ФСБ заявляло, что проверяет суда на основании международного морского права и претензий от судовладельцев на их действия не поступало. В украинском МИД признавали, что российские пограничники не допускают нарушений протоколов при осмотре.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что все проверочные действия осуществляются в рамках действующего закона. Кроме того, в Кремле допустили, что Россия может принять меры для защиты российских моряков в Азовском море.

Всего же, по оценкам наблюдателей, на прицеле у украинских пограничников находятся до 1 тыс. судов, которые, по мнению Киева, незаконно заходили в крымские порты. Эксперты указывают, что Украина фактически занимается пиратством на государственном уровне, желая хоть как-то обратить на себя внимание на фоне угасающего к ней интереса Запада.

Брюссель, Иван Гридин

Брюссель. Другие новости 19.11.18

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