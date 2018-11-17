Киев угрожает Москве «жестким ответом» в случае закрытия Азовского моря

Киев «жестко ответит» на перекрытие Азовского моря, заявила представитель президента Украины в Верховной раде, депутат Ирина Луценко. По словам парламентария, у Киева якобы имеется несколько исков о нарушении Россией конвенции по морскому праву.

Она указала на то, что Азовское море считается внутренним, в связи с этим имеются основания апеллировать к международной конвенции, так как подписанных договоров об использовании вод моря нет. Луценко заявила, что иски будут направлены в суды, добавив, что так же «обязательной будет реакция СБУ, пограничников».

Представитель президента напомнила, что юг Украины сильно зависит от доступа к Азовскому морю, а действия Москвы имеют своей целью дестабилизировать ситуации на Украине в следующем году. В связи с этим Луценко призвала украинские власти и дипломатический корпус приложить максимум усилий для «консолидации вокруг Украины международного сообщества», а также усиления антироссийских санкций, передает РИА «Новости».

Как писал «Новый День», ранее член комитета Совета Федерации РФ по обороне Франц Клинцевич заявил, что Россия в считанные минуты способна перекрыть Азовское море для прохода украинских судов в ответ на задержание Украиной 15 плавсреств, заходивших в порты Крыма.

Сенатор подчеркнул, что Россию «буквально толкают на резкие ответные действия». Кроме того, он заявил, что действия Украины – «явный беспредел». Франц Клинцевич также добавил, что не имеет значения, под флагами каких государств ходят задерживаемые украинскими пограничниками суда, так как они законно заходили в крымские порты.

Напомним, 15 ноября, украинские пограничные и таможенные органы задержали 15 «иностранных судов», заходивших в крымские порты. На одну часть судов наложен арест, по другой части – проходят судебные заседания. В данный момент все они простаивают в украинских портах Мариуполя и Бердянска.

Россия назвала действия украинских властей «морским терроризмом» и усилила их досмотры силами погранслужбы в своей части Азовского моря. Украинские пограничники, в свою очередь, обвинили Москву, в «жесткой политике задержания и осмотра судов». Крымское пограничное управление ФСБ заявляло, что проверяет суда на основании международного морского права и претензий от судовладельцев на их действия не поступало. В украинском МИД признавали, что российские пограничники не допускают нарушений протоколов при осмотре.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что все проверочные действия осуществляются в рамках действующего закона. Кроме того, в Кремле допустили, что Россия может принять меры для защиты российских моряков в Азовском море.

Всего же, по оценкам наблюдателей, на прицеле у украинских пограничников находятся до 1 тыс. судов, которые, по мнению Киева, незаконно заходили в крымские порты. Эксперты указывают, что Украина фактически занимается пиратством на государственном уровне, желая хоть как-то обратить на себя внимание на фоне угасающего к ней интереса Запада.

Напомним, в феврале Украина арестовала судно «Нефтерудовоз 45», которое принадлежит ООО «Транспортный судоходный менеджмент» (учредителем является житель Одессы). Прокуратура так называемой АРК заподозрила судно в доставке сырья в Крым. В октябре 2016 года Приморский районный суд Одессы заочно арестовал паром «Варяг», осуществляющий рейсы между портами Севастополя и Зонгулдака.

Киев, Иван Гридин

Киев. Другие новости 16.11.18

В украинских судах политзаключённым запрещают говорить «на Украине». / Польская православная церковь осудила действия Константинополя. / Евросоюз разместил издевательское объявление по обмену военнопленными в Донбассе. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»