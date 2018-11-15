Украина арестовала 15 судов, заходивших в порты Крыма

Украинские пограничные и таможенные органы задержали и арестовали 15 «иностранных судов», заходивших в крымские порты.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

По мнению Слободяна, все они «нарушили законодательство Украины».

«Если они попадают в нашу морскую экономическую зону или заходят в украинские порты, мы предпринимаем меры, чтобы ограничить их дальнейшее перемещение. Уже на 15 судов наложен арест или другие ограничения. Это все суда, нарушившие законодательство Украины, посещая порты Крыма», – заявил Слободян.

Всего Украина насчитала в крымских портах 940 «иностранных судов», уточнив, что значительную часть составили российские суда.

«Иностранных (не российских) судов, которые заходят в порты Крыма, не так много, потому что действуют санкции. Судовладельцы, которых волнует собственная репутация, не спешат принимать приглашения от местной оккупационной власти», – уверен Омелян.

Как сообщал «Новый День», в феврале Украина арестовала судно «Нефтерудовоз 45», которое принадлежит ООО «Транспортный судоходный менеджмент» (учредителем является житель Одессы). Прокуратура так называемой АРК заподозрила судно в доставке сырья в Крым.

В октябре 2016 года Приморский районный суд Одессы заочно арестовал паром «Варяг», осуществляющий рейсы между портами Севастополя и Зонгулдака.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 15.11.18

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