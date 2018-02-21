Украина арестовала украинское судно за поставки руды на завод украинского олигарха

Посещение крымских портов обернулось для украинского судна арестом. Такое решение принял Херсонский городской суд по ходатайству так называемой прокуратуры АРК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», судно «Нефтерудовоз 45» принадлежит ООО «Транспортный судоходный менеджмент», учредителем которого является житель Одессы.

Помимо прочего, так называемая прокуратура АРК заподозрила судно в доставке сырья на полуостров.

«Это уже четвертое судно, на которое наложен арест. Однако в отличие от других морских судов, незаконно заходящих в закрытые порты Крыма, по материалам следствия судно «Нефтерудовоз 45» имеет отношение к незаконной поставке ильменитовой руды на территорию АР Крым через порт «Кавказ», – заявил руководитель ведомства Гюндуз Мамедов.

Отметим, ильменитовую руду в Крыму использует завод «Крымский титан», расположенный в Армянске. В украинский период Крыма сырье для завода поставляли из Украины. В 2017 году в министерстве промышленной политики республики заявили о планах по приобретению вьетнамской руды для нужд «Крымского титана». По данным украинских СМИ, поставки руды для завода в 2017 году осуществлялись и из Норвегии.

Напомним, завод «Крымский титан» принадлежит украинскому олигарху Дмитрию Фирташу. Самого Фирташа год назад арестовали в Вене на основании испанского ордера: ФБР США обвинило его в коррупции при получении разрешения на разработку титанового месторождения в Индии. Якобы бизнесмен и его сотрудники заплатили индийским чиновникам €19 млн.

Завод «Крымский титан» – крупнейший производитель диоксида титана на территории Восточной Европы – является градообразующим предприятием Армянска и всего Северного Крыма.

Херсон, Леонид Маковецкий

Херсон. Другие новости 21.02.18

Немецкий депутат: России в Донбассе нет, а Германия – соучастник «порошенковской» АТО. / Украинца сдали в полицию за журналы о космосе. / На границе с Крымом бандиты вымогают у фермеров деньги «на патриотизм». Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»