Кремль обещает принять меры по защите российских судов, заходящих в Крым.

Москва примет меры для защиты российских физических и юридических лиц от действий Украины в акватории Азовского и Чёрного морей.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ситуация внимательно отслеживается в строгом соответствии с Международным морским правом, с международным законодательством. Конечно, могут приниматься меры для защиты интересов российских мореплавателей и российских юридических и физических лиц», – рассказал журналистам Песков.

Чиновник подчеркнул, что российские пограничники, в отличие от украинских, действуют в строгом соответствии с международным законодательством, когда останавливают и досматривают суда в Азовском море.

Напомним, вчера помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что украинские пограничные и таможенные органы задержали и арестовали 15 «иностранных судов», заходивших в крымские порты. Слободян отметил, что Киев продолжит преследовать и арестовывать суда, работающие с Крымом.

В российском МИДе уже отреагировали на неправомерные действия Украины. Директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Россия полностью контролирует Керченский пролив, а азовская акватория является совместными внутренними водами двух стран.

«Вопросы разграничения прилежащих зон России и Украины в Черном море должны решаться по соглашению сторон, как это предусмотрено международным правом, включая действующие многосторонние договоры. Дополнительно, хотели бы отметить два важных момента, которые относятся к особенностям статуса Керченского пролива и Азовского моря. Первый в настоящий момент находится под полным суверенитетом России, как единственного прибрежного государства. Что касается Азовского моря, то это совместные внутренние воды, часть территории России и Украины, как в силу действующих двусторонних соглашений, так и обычного международного права», – заявила официальный представитель МИД РФ на брифинге для СМИ.

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