В Киеве предрекли «большую войну» с Россией

Решение Москвы о закрытии Азовского моря для украинских судов может обернуться «большой войной» с Украиной. Такое заявление сделал бывший заместитель главы генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), генерал-лейтенант Игорь Романенко в своей статье для «Апострофа».

Впрочем, он отметил, что военный конфликт с Москвой нецелесообразен для Киева, так как он не способен дать ответ российской армии, а Запад не станет вводить войска на Украину из опасений Третьей мировой войны. Единственная помощь, на которую сможет рассчитывать Киев в случае прямого вооруженного конфликта с Москвой – это дипломатическая и экономическая, считает экс-глава генштаба.

«Войска к нам не заведут, потому как Запад не хочет расширения этой войны в широкомасштабную и перерастания в Третью мировую. А активно помогать на дипломатическом, экономическом фронтах и в военной области – это да. Но воевать за Украину – нет», – считает военный. Сказал Романенко и об антироссийских санкциях. Он полагает, что санкции против России могут ужесточить, но их эффективность весьма сомнительна.

«Санкции против России не сравнимы с рейгановскими санкциями в отношении (Советского – прим. ред.) Союза, то есть финансы не трогаются, энергетика не трогается, и у Кремля еще есть серьезные резервы», – посетовал военный эксперт.

Как писал «Новый День», ранее представитель президента Украины в Верховной раде, депутат Ирина Луценко заявила, что Киев «жестко ответит» на перекрытие Азовского моря и пригрозила судебными исками в связи с якобы имевшими место нарушения конвенции по морскому праву.

Представитель президента напомнила, что юг Украины сильно зависит от доступа к Азовскому морю, а действия Москвы имеют своей целью дестабилизировать ситуации на Украине. В связи с этим Луценко призвала украинские власти и дипкорпус приложить максимум усилий для «консолидации вокруг Украины международного сообщества», а также усиления антироссийских санкций.

Ранее член комитета Совета Федерации РФ по обороне Франц Клинцевич заявил, что Россия в считанные минуты способна перекрыть Азовское море для прохода украинских судов в ответ на задержание Украиной 15 плавсреств, заходивших в порты Крыма.

Сенатор подчеркнул, что Россию «буквально толкают на резкие ответные действия». Кроме того, он заявил, что действия Украины – «явный беспредел». Франц Клинцевич также добавил, что не имеет значения, под флагами каких государств ходят задерживаемые украинскими пограничниками суда, так как они законно заходили в крымские порты.

Напомним, 15 ноября, украинские пограничные и таможенные органы задержали 15 «иностранных судов», заходивших в крымские порты. На одну часть судов наложен арест, по другой части – проходят судебные заседания. В данный момент все они простаивают в украинских портах Мариуполя и Бердянска.

Россия назвала действия украинских властей «морским терроризмом» и усилила их досмотры силами погранслужбы в своей части Азовского моря. Украинские пограничники, в свою очередь, обвинили Москву, в «жесткой политике задержания и осмотра судов». Крымское пограничное управление ФСБ заявляло, что проверяет суда на основании международного морского права и претензий от судовладельцев на их действия не поступало. В украинском МИД признавали, что российские пограничники не допускают нарушений протоколов при осмотре.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что все проверочные действия осуществляются в рамках действующего закона. Кроме того, в Кремле допустили, что Россия может принять меры для защиты российских моряков в Азовском море.

Всего же, по оценкам наблюдателей, на прицеле у украинских пограничников находятся до 1 тыс. судов, которые, по мнению Киева, незаконно заходили в крымские порты. Эксперты указывают, что Украина фактически занимается пиратством на государственном уровне, желая хоть как-то обратить на себя внимание на фоне угасающего к ней интереса Запада.

Киев, Иван Гридин

Киев. Другие новости 17.11.18

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