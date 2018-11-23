МИД РФ: «Милитаризация Россией Азовского моря» – придуманная «страшилка»

Ситуация с проверками судов в Азовском море российскими пограничниками намерено обостряется Украиной и Евросоюзом. При этом Россия действует в рамках правового поля и создание военно-морской базы не планирует. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ, статс-секретарь Григорий Карасин.

По его мнению, азовская тема вброшена в информационное пространство намеренно и натужно. «Крым больше не воспринимается в качестве острого сюжета и инструмента давления на Россию, нужны яркие свежие темы. Такой темой и избран Азов. Это абсолютно искусственное построение. На самом деле ситуация в этом регионе нашим так называемым западным партнерам особо не интересна. Для них важен лишь новый повод для нападок на Россию и предлог для ужесточения антироссийских санкций», – заявил Карасин в интервью газете «Коммерсант».

Заявления о том, что российские пограничники задерживают суда на много часов, а порой и дней, представитель МИД назвал откровенной ложью. «Осмотр, как правило, не превышает трех часов. Самая продолжительная проверка заняла пять часов. И это был единичный случай. Более длительные задержки могут быть связаны лишь с погодными условиями и требованиями безопасности судоходства», – сказал дипломат.

Более тщательные проверки, по словам Карасина, обусловлены уровнем угроз, исходящих от экстремистов в отношении России. В частности, статс-секретарь напомнил о призывах лидеров так называемого крымскотатарского меджлиса и украинских националистических группировок, а также ряда киевских политиков к осуществлению терактов в отношении Крымского моста.

При этом Карасин уточнил, что вооруженные силы России используются только для охраны Крымского моста, за обеспечение безопасности в Азово-Керченском бассейне отвечают российские пограничники. «Имеющихся у них сил и средств достаточно для выполнения этой задачи и ни о каком создании там военно-морской базы речь не идет», – подчеркнул замглавы МИД.

Как сообщал «Новый День», Евросоюз вознамерился принять конкретные меры против России в связи с ситуацией в Азовском море. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что Еврокомиссия ожидает прекращения проверок судов со стороны России. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявление Могерини беспочвенны и не опираются на положения официальных договоров. Кроме того, министр указал, что Брюссель помалкивает, когда Украина незаконно задерживает российские рыболовецкие и грузовые суда по надуманным обвинениям.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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