В Совфеде пригрозили Киеву закрыть Азовское море

Россия способна перекрыть Азовское море для прохода украинских судов в ответ на задержание Украиной 15 плавсреств. Такое заявление сделал член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич.

Сенатор подчеркнул, что у Москвы имеется возможность в случае необходимости перекрыть Азовское море за считанные минуты. При этом Россию, отметил он, «буквально толкают на резкие ответные действия». Кроме того, он заявил, что действия Украины – «явный беспредел». Франц Клинцевич также добавил, что не имеет значения, суда под флагами каких государств были задержаны, так как они законно заходили в крымские порты, передает РИА «Новости».

Как писал «Новый День», вчера, 15 ноября, украинские пограничные и таможенные органы задержали 15 «иностранных судов», заходивших в крымские порты. На одну часть судов наложен арест, по другой части – проходят судебные заседания. В данный момент все они простаивают в украинских портах Мариуполя и Бердянска.

Всего же, по оценкам наблюдателей, на прицеле у украинских пограничников находятся до 1 тыс. судов, которые, по мнению Киева, незаконно заходили в крымские порты. Эксперты указывают, что Украина фактически занимается пиратством на государственном уровне, желая хоть как-то обратить на себя внимание на фоне угасающего к ней интереса Запада.

Напомним, в феврале Украина арестовала судно «Нефтерудовоз 45», которое принадлежит ООО «Транспортный судоходный менеджмент» (учредителем является житель Одессы). Прокуратура так называемой АРК заподозрила судно в доставке сырья в Крым. В октябре 2016 года Приморский районный суд Одессы заочно арестовал паром «Варяг», осуществляющий рейсы между портами Севастополя и Зонгулдака.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 16.11.18

Резолюция по правам человека в Крыму была принята Генассамблей ООН третий раз подряд. / В Крыму ввели талоны на посещение продуктовых магазинов. / «Чиновничьи ОПГ» в Крыму: местная власть заставляет собственников земли выкупать её заново. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»