Украину предупредили о ничтожности любых односторонних попыток хозяйничать в Азовском море

Действия Киева по расширению своей юрисдикции в Азовском море за пределы 12-мильной прибрежной зоны рассматриваются Москвой как посягательство на двусторонние российско-украинские соглашения и международное право.

Как сообщал «Новый День», ранее Верховная рада приняла в первом чтении законопроект «О прилегающей зоне Украины», который увеличивает для «Незалежной» территорию пограничного и таможенного контроля в Чёрном и Азовском морях вдвое.

Таким образом, Киев в одностороннем порядке наделил себя правом арестовывать российские суда в пределах 24 миль от побережья.

Накануне Директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Россия полностью контролирует Керченский пролив, а азовская акватория является совместными внутренними водами двух стран.

«Вопросы разграничения прилежащих зон России и Украины в Черном море должны решаться по соглашению сторон, как это предусмотрено международным правом, включая действующие многосторонние договоры. Дополнительно, хотели бы отметить два важных момента, которые относятся к особенностям статуса Керченского пролива и Азовского моря. Первый в настоящий момент находится под полным суверенитетом России, как единственного прибрежного государства. Что касается Азовского моря, то это совместные внутренние воды, часть территории России и Украины, как в силу действующих двусторонних соглашений, так и обычного международного права», – заявила официальный представитель МИД РФ на брифинге для СМИ.

«Исходим из неприменимости к этим морским пространствам украинского законодательства о прилежащей зоне», – добавила Захарова.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 16.11.18

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