Лавров удовлетворён реакцией Европы на провокацию Порошенко в Керченском проливе

Заявления Евросоюза о конфликте в Керченском проливе свидетельствуют о недовольстве действиями Порошенко в этой конкретной ситуации.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такой вывод, по словам Лаврова, сделали в Министерстве иностранных дел России.

«У нас нет иллюзий насчёт того, что запад взял курс на безоглядную поддержку президента Порошенко и его режима. Хотя вчерашние призывы со стороны Евросоюза и к России, и к Украине проявлять сдержанность наводят на определённые мысли. Если и к Украине адресуется призыв наравне с Россией, значит, Киев в глазах своих западных спонсоров совершил вещи, которые они не одобряют. Надеюсь, украинские власти сделают из этого необходимые выводы», – предполагает Лавров.

Что касается критики ЕС в адрес России из-за проверки судов в Азовском море, то Лавров посоветовал коллегам в Европе продолжать знакомиться с двусторонними российско-украинскими документами.

«ЕС по-прежнему пытается цепляться за какие-то аргументы, в которых нет никакого резона. Эта инспекция проводится в полном соответствии с имеющимися договорённостями, в том числе, с Украиной. Она не привела ни к единой жалобе со стороны ни одного проинспектированного судна. Я бы попросил наших коллег в Евросоюзе обращать внимание на фактическую сторону дела и не создавать проблемы там, где её нет», – указал министр.

Напомним, пять дней назад Лавров заявил, что угрозы главы европейской дипломатии Федерики Могерини принять против РФ «специальные меры» в связи с проверками украинских судов в Азовском море – беспочвенны и не опираются на положения официальных договоров.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 26.11.18

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