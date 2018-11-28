Трамп пригорозил Путину отменой встречи на G20

Президент США Дональд Трамп заявил о возможной отмене встречи с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине. В качестве повода он назвал инцидент в Керченском проливе. Об этом пишет газета The Washingtom Post. В частности Трамп отметил, что ему не нравится «агрессия».

«Может, мы и не проведем встречу. Мы, может, вообще и не будем проводить встречу... Мне не нравится эта агрессия. Мне вообще не нравится агрессия», – заявил Трамп. Примечательно, что ранее в Белом доме раскрыли детали будущего разговора Трампа и Путина на G20.

Напомним, 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали три украинских военных корабля – бронекатера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». В ФСБ заявили, что они нарушили российскую государственную границу и игнорировали требования остановиться. В ВМС Украины утверждают, что предупредили российскую сторону о маневрах. В результате три корабля и 24 украинских военных были задержаны и доставлены в Керчь. По факту нарушения границы РФ было возбуждено уголовное дело.

В Киеве назвали задержание моряков актом агрессии. Совет национальной безопасности и обороны Украины рекомендовал ввести военное положение. Президент страны Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения в десяти приграничных с Россией регионах на 30 дней и на побережье Черноморского и Азовского морей, позже его утвердила Верховная рада.

МИД России счел действия украинской стороны спланированной провокацией и заявил Киеву протест. Москва потребовала созыва экстренного заседания Совета безопасности ООН, однако на заседании проект российской резолюции отказались рассматривать.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 28.11.18

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