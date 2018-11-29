Трамп не поверил вранью Киева: «Буду лично разбираться в керченском инциденте»

Президент США Дональд Трамп решил лично разобраться в инциденте с задержанием украинских военных кораблей в Керченском проливе. Таким образом, он не стал верить в утверждения Киева о том, что российская сторона якобы была предупреждена о маневрах. Соответствующее заявление Трамп сделал в интервью газете New York Post.

Американский президент счел необходимым выяснить, предупреждала ли украинская сторона российские власти о проходе своих военных судов из Черного в Азовское море.

«Был вопрос – сделали ли предупреждение? Они (корабли ВМС Украины. – прим. ред.) сообщили им (России. – прим. ред.), что проходят? У них есть система, я считаю. Она работала», – сказал Трамп.

Американский лидер добавил, что ему не нравится задержание украинских кораблей. По его мнению, к обсуждению ситуации должны подключиться европейские лидеры, в частности канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.

Трамп также заявил, что вопрос о встрече с российским коллегой Владимиром Путиным на саммите «Большой двадцатки» в Аргентине он решит после изучения доклада об инциденте с украинскими кораблями. «Мы получим отчет и узнаем, что произошло», – сказал глава Белого дома. Ранее президент США допустил отмену переговоров с Путиным в Аргентине в связи с «керченским инцидентом». Саммит G20 пройдет с 30 ноября по 1 декабря.

Как сообщал РИА «Новый День», вечером 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали три украинских военных корабля – бронекатера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». В ФСБ заявили, что они нарушили российскую государственную границу и игнорировали законное требование остановиться. В результате три корабля и 24 украинских военных были задержаны и доставлены в порт Керчи. МИД России счел действия украинской стороны спланированной провокацией и заявил Киеву протест. В Киеве назвали задержание моряков актом агрессии и ввел в десяти приграничных с Россией и Приднестровье регионах и на побережье Черноморского и Азовского морей военное положение на 30 дней. Все 24 задержанных украинских моряков решением судов Керчи и Симферополя отправлены под арест до 25 января.

Президент Владимир Путин, комментируя накануне события в Керченском проливе, заявил, что украинскому президенту Петру Порошенко нужна была провокация в преддверии президентских выборов из-за его низкого рейтинга.

Вашингтон, служба информации РИА «Новый День»

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