В Крыму приговорены к аресту все 24 украинских моряка, задержанные в Керченском проливе

В крымской столице завершился судебный процесс по определению меры пресечения морякам трёх судов ВМС Украины, которые нарушили границу РФ и своими хаотичными манёврами заблокировали судоходство в Керченском проливе.

Киевский районный суд Симферополя огласил сегодня решения по 9 морякам, среди которых – командир бронекатера «Никополь» Богдан Небылица, командир буксира «Яны Капу» Олег Мельничук, командир дивизиона ВМСУ, капитан 2 ранга Денис Гриценко и сотрудник СБУ Андрей Драч.

Вчера Киевским райсудом к аресту до 25 января были приговорены 11 моряков нижних чинов и командир бронекатера «Бердянск».

Трём военнослужащим, раненным при задержании, приговор выносил Керченский городской суд.

Как сообщал «Новый День», сегодня судья разрешил нескольким родственникам моряков присутствовать в зале заседания.

Ранее с некоторыми из задержанных встречалась крымский омбудсмен Людмила Лубина.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 28.11.18

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