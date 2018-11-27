«Украина вас не оставит»: крымский омбудсмен обнадёжила задержанного матроса ВМСУ

Уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина повстречалась сегодня с несколькими задержанными матросами украинских катеров-нарушителей, устроивших накануне грандиозный переполох в Керченском проливе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», встреча состоялась в Киевском районном суде Симферополя, где морякам избирают меру пресечения.

В частности, крымский омбудсмен как смогла подыскала и сформулировала слова утешения для матроса рейдового буксира «Яни Капу» Виктора Беспальченко.

«Очень волнуются ваши родные, близкие, вся Украина на ушах стоит. Я могу только посодействовать правильному содержанию вас под стражей, чтобы вас там не обижали», – цитирует Лубину Крыминформ.

«Я только знал, что буксир нужно было в Мариуполь отвести. Мы же – рядовой состав», – в свою очередь уверил Лубину Беспальченко.

В беседе с матросом украинского буксира уполномоченный по правам человека в Крыму выразила надежду на скорейшее урегулирование отношений между двумя странами.

«Я думаю, что дальнейшая судьба ваша благополучно разрешится. Не может быть такая война между странами. Вы знаете, что мы экипаж «Норда» обменяли. Я думаю, что будут варианты какие-то. На Украине военное положение объявили, возможно, чтобы выброс не допустить. Я думаю, что все утрясётся. Украина вас не оставит, ну и мы будем о вас заботиться», – пообещала омбудсмен моряку.

На вопросы об условиях содержания Беспальченко ответил, что претензий не имеет, пыткам и издевательствам не подвергался и ещё раз повторил, что ничего не знал о нарушении судном государственной границы Российской Федерации.

Напомним, сегодня в Киевский райсуд Симферополя доставили половину моряков украинских кораблей-нарушителей. Об этом с некоторым недоумением сообщила прибывшая к зданию суда крымский омбудсмен Людмила Лубина, предположив, что, «наверное, это связано с мерами безопасности», а на весь процесс требуется время.

Позже омбудсмен выяснила, что другая часть задержанных находится на территории одной из российских воинских частей.

Сообщается, что мера пресечения для 12 украинских военнослужащих будет избрана судом сегодня.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 27.11.18

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