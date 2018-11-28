Крымский судья разрешил родственникам задержанных украинских моряков присутствовать в зале заседания

В Киевский районный суд Симферополя прибыли родственники нескольких украинских военнослужащих, задержанных в керченском проливе за незаконное пересечение государственной границы РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила представитель райсуда.

Напомним, сегодня рассматривается вопрос об избрании меры пресечения девяти морякам, которые с 25 ноября ожидали суда на территории одной из воинских частей в Керчи.

«Будут рассматриваться дела девяти человек. Родственники задержанных прибыли в суд», – рассказала официальный представитель суда.

Ранее Киевский райсуд Симферополя арестовал до 25 января 12 украинских моряков за незаконное пересечение российской госграницы.

Также Керченский городской суд вынес постановление об аресте трём морякам, получившим ранения в ходе задержания в Керченском проливе. Сейчас Андрей Артемёнко, Андрей Эйдер и Василий Сорока находятся в госпитале.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 28.11.18

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