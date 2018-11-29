Включи голову: Меркель отчитала Порошенко за керченскую провокацию

Европейские лидеры откликнулись на призыв президента США Дональда Трампа принять участие в урегулировании конфликта между Россией и Украиной в Керченском проливе, связанного с задержанием украинских кораблей-нарушителей. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, в частности, заявила, что украинская сторона должна с умом подойти к разрешению керченского инцидента. По ее словам, она планирует обсудить эту тему с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите «Большой двадцатки» в Аргентине. Мероприятие пройдет с 30 ноября по 1 декабря.

Меркель заверила, что «позаботится об этом», но при этом потребовала от киевскогого режима использовать «умный подход». Канцлер ФРГ подчеркнула, что решение «керченской проблемы» возможно только путем переговоров. «Мы можем разрешить это только разумно и только в рамках переговоров друг с другом, потому что военное решение невозможно», – заявила Меркель на открытии третьего Германо-украинского форума в Берлине (цитата по РИА «Новости»). Немецкий лидер при этом «бросила кость» Порошенко, в очередной раз пообещав, что предпримет все усилия, чтобы Украина сохранила роль газового транзитера.

Ранее Трамп, комментируя инцидент в Керченском проливе, усомнился в версии Киева о том, что украинские военные предупреждали российские власти о проходе своих кораблей из Черного в Азовское море. Президент США заявил, что намерен лично разобраться в этом конфликте, отметив, что он ему не нравится.

Между тем, президент Украины Петр Порошенко и его приспешники, судя по их заявлениям, не собираются включать голову и готовы дальше обострять ситуацию в Черном и Азовском морях. Так, Порошенко в интервью немецкому таблоиду Bild вновь призвал НАТО отправить корабли в район инцидента в Керченском проливе. До этого он в очередной раз заявил, что Украина находится под угрозой полномасштабной войны с Россией. В Кремле сочли призыв украинского президента частью провокации перед президентскими выборами в стране. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, «сама постановка вопроса направлена на дальнейшее провоцирование напряженности, на продолжение провокационной линии», сообщают информагентства.

Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко выступил с не менее провокационным заявлением, чем его шеф-президент. Он заявил, что Киев намерен просить Турцию о закрытии пролива Босфор для прохода российских кораблей на основании конвенции Монтре в связи с керченскими событиями, чтобы наказать Москву за «нарушение норм международного права».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии Nation News назвала заявление Воронченко «продолжением провокативного поведения» Киева. Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в свою очередь заявил об отсутствии каких-либо оснований для закрытия Босфорского пролива. «Мы с Украиной не воюем, Украина нам войну не объявляла… Никаких оснований для исполнения этой доктрины нет абсолютно», – указал Джабаров в комментарии RT. Отметим, что Турция вправе закрыть Босфор и Дарданеллы согласно конвенции Монтре в том случае, если воюющие страны пытаются пройти черед эти черноморские проливы.

Напомним, 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали три украинских военных корабля – бронекатера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» – за нарушение государственную границу РФ и игнорирование требования остановиться. В результате три корабля и 24 украинских военных были задержаны и доставлены в порт Керчи. МИД России счел действия украинской стороны спланированной провокацией и заявил Киеву протест. В Киеве назвали задержание моряков актом агрессии и ввели в десяти приграничных с Россией и Приднестровье регионах и на побережье Черноморского и Азовского морей военное положение на 30 дней. Все 24 задержанных украинских моряков решением судов Керчи и Симферополя отправлены под арест до 25 января.

Президент Владимир Путин, накануне комментируя инцидент в Керченском проливе, заявил, что украинскому президенту Петру Порошенко нужна была провокация в преддверии президентских выборов из-за его низкого рейтинга.

Ранее сегодня стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил Владимиру Путину посредническую роль Анкары в урегулировании конфликта между Россией и Украиной.

Берлин, Киев, Москва, служба информации РИА «Новый День»

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