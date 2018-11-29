Эрдоган поможет Путину утихомирить Порошенко

Анкара может выступить посредником в урегулировании Азовского спора между Москвой и Киевом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил журналистам президент Турции Реджеп Эрдоган.

Турецкий лидер заявил, что пообщался по телефону с Владимиром Путиным и дал задание своему кабинету проработать вопросы, связанные с посреднической ролью Турции в урегулировании конфликта в Азовском море.

«В ходе беседы с господином Путиным этот вопрос обсуждался, в том числе обсуждался и вопрос о нашей роли как посредника», – отметил Эрдоган перед отлетом на саммит G20.

Детали своей будущей беседы с Порошенко по данной проблеме Эрдоган обсудит с Путиным на полях саммита.

До сих пор украинский президент возмущённо апеллировал лишь к западным лидерам, выставляя Киев жертвой и требуя наказать Москву. Анкара, по мнению экспертов, может успокоить ситуацию вокруг Азова, переключив внимание Порошенко на себя и направив кризис в переговорное русло.

Таким образом, используя дипломатическую помощь Турции, Кремль надеется избежать новых провокаций Киева в Азовском море и дотянуть до президентских выборов на Украине, где Порошенко гарантированно проиграет.

Как сообщал «Новый День», выступая вчера на инвестиционном форуме «Россия зовет!», Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, организованной президентом Украины Петром Порошенко в преддверии президентских выборов в марте 2019 года.

«Это провокация, безусловно, которая организована действующей властью, думаю, и действующим президентом в преддверии президентских выборов на Украине», – заявил Путин.

Он отметил, что у Порошенко из-за низкого рейтинга «есть шансы не пройти даже во второй тур». В связи с этим, продолжил Путин, украинский президент вынужден «что-то делать, чтобы ситуацию обострить и создать непреодолимые препятствия для его конкурентов, прежде всего из оппозиции».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 29.11.18

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