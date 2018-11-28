Путин оценил «керченский инцидент»: Порошенко еще пожалеет о провокации

Президент РФ Владимир Путин впервые прокомментировал задержание украинских кораблей-нарушителей в Керченском проливе, выступая на инвестиционном форуме «Россия зовет!». По его мнению, этот «небольшой инцидент» был провокацией, организованной президентом Украины Петром Порошенко в преддверии президентских выборов в марте 2019 года.

«Это провокация, безусловно, которая организована действующей властью, думаю, и действующим президентом в преддверии президентских выборов на Украине», – заявил Путин.

Президент отметил, что у Порошенко из-за низкого рейтинга «есть шансы не пройти даже во второй тур». В связи с этим, продолжил Путин, украинский президент вынужден «что-то делать, чтобы ситуацию обострить и создать непреодолимые препятствия для его конкурентов, прежде всего из оппозиции» (цитата по ТАСС).

Путин отметил, что даже после воссоединения Крыма с Россией и конфликта в Донбассе, который стал войной по сути, военное положение на Украине не вводилось. «Сейчас небольшой инцидент в Черном море и ввели военное положение, явно перед президентскими выборами, это очевидный факт», – сказал он.

Путин указал, что российские пограничники «в рамках закона» отреагировали на вторжение украинских военных судов в территориальные воды России. Президент назвал политику Порошенко «нечистоплотной игрой внутри страны», которая, как убежден Путин, не приведет ни к чему хорошему как для украинского руководства, так и в вопросе взаимоотношений с Россией. В то же время глава государства в очередной раз выразил уверенность, что народы РФ и Украины «останутся братскими».

Ранее Порошенко сообщил, что безуспешно пытался дозвониться до российского коллеги после того, как ФСБ России задержала в Керченском проливе украинские корабли-нарушители с применением силы. Кремль предпочел проигнорировать его.

Как сообщал РИА «Новый День», вечером 25 ноября 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали три украинских военных корабля – бронекатера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». В ФСБ заявили, что они нарушили российскую государственную границу и игнорировали законные требования остановиться. В результате три корабля и 24 украинских военных были задержаны и доставлены в порт Керчи. МИД России счел действия украинской стороны спланированной провокацией и заявил Киеву протест. В Киеве назвали задержание моряков актом агрессии. В десяти приграничных с Россией и Приднестровье регионах и на побережье Черноморского и Азовского морей было введено военное положение на 30 дней. Сегодня Порошенко подписал соответствующий закон. Накануне суды Керчи и Симферополя отправили под арест до 25 января 15 украинских моряков. По остальным задержанным военным решение о мере пресечения, как ожидается, будет вынесено в среду, 28 ноября.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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