Провал не остановит Порошенко: против России готовятся новые провокации

Нынешний президент Украины Петр Порошенко не смог достигнуть своих целей с помощью провокации в Керченском проливе, поэтому будет предпринимать новые попытки обострить ситуацию вокруг России. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. По его оценке, в ответ на действия Киева Москва, вероятнее всего, будет вынуждена закрыть Азовское море для украинских судов.

Как считает Мартынов, в первую очередь провокация была нужна Порошенко, чтобы добиться срыва президентских выборов, которые на Украине должны состояться 31 марта 2019 года.

«Задачу по срыву президентских выборов Порошенко не решил, хотя ставил, безусловно. Рада не дала ему этого сделать, ограничив военное положение 30-днями и несколькими областями, которые явно не голосуют ни за Порошенко, ни за «оранжевые» политические силы, если применять прошлую цветовую дифференциацию политических настроений на Украине», – констатировал Мартынов.

В то же время он подчеркнул, что в сложившихся условиях Москва должна быть готова к новым провокациям. «Он (Порошенко) однозначно не пойдет на выборы», – пояснил он и добавил, что новая «горячая точка» может быть, где угодно, но не исключено, что это снова будет Азов.

«Там приоритетнее, потому что он (Порошенко) понимает, что русские по ним стрелять не будут, и убивать их не станут. А вот в Донбассе могут и пострелять, и голову открутить – там гражданская война и никто церемониться с ним не будет так, как это делали российские пограничники, которые их уговаривали полтора часа», – сказал Мартынов.

По мнению эксперта, в таких условиях возрастает вероятность, что Россия закроет Азовское море для Украины. «Я думаю, что, если будут продолжаться подобные провокационные действия украинских военных, Россия закроет Азовское море для судоходства украинским кораблям и все. Они пускай там жалуются и пишут хоть в Спортлото», – отметил политолог и добавил, что это был бы довольно закономерное решение с точки зрения обеспечения безопасности России.

«Порошенко уже выступил с очередным заявлением и пригласил американцев построить на побережье Азовского моря свою военно-морскую базу. Ну он же не идиот, он же понимает, что это невозможно. Но для безопасности российских границ, российских прибрежных территорий – это (закрытие Азова), безусловно, логичный шаг», – уверен эксперт.

Мартынов также пояснил, что западная антироссийская политика настроена таким образом, что «партнеров» особо не интересует, действует или бездействует Россия.

«Судя по тому, как развиваются события, совершенно не принципиально, по какому поводу введут очередные санкции против России – по поводу недотравленного Скрипаля, пьяной выходки Порошенко или закрытия судоходства на Азовском море», – считает он.

При этом политолог обратил внимание, что международная общественность, в особенности, Германия и Франция – страны «нормандской четверки», которые отвечают за урегулирование ситуации на Украине, ведут себя необыкновенно тихо.

«Я бы хотел услышать заявление от лидеров «нормандской четверки». Ничего не было, не считая телефонного звонка Ангелы Меркель (канцлер Германии) Владимиру Путину, которая предложила свое посредничество в «разруливании» этого конфликта между Россией и Украиной», – констатировал политолог.

При этом Мартынов также обратил внимание на интересную деталь – Украина снова признала Крым российским. «Украина уже признала российскую юрисдикцию. Если вы посмотрите на карту областей, в которых введено военное положение на 30 суток с формулировкой «приграничные к России области Украины», там есть Херсонская область, Одесская и есть российский Крым», – заключил он.

Как сообщал РИА «Новый День», вечером 25 ноября российские пограничники задержали три украинских военных корабля – бронекатера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». В ФСБ заявили, что они нарушили российскую государственную границу и игнорировали законное требование остановиться. В результате три корабля и 24 украинских военных были задержаны и доставлены в порт Керчи.

МИД России счел действия украинской стороны спланированной провокацией. В Киеве назвали задержание моряков актом агрессии и ввели в десяти приграничных с Россией и Приднестровье регионах и на побережье Черноморского и Азовского морей военное положение на 30 дней, которое вступило в силу сегодня, 29 ноября.

Все 24 задержанные украинские моряки решением судов Керчи и Симферополя отправлены под арест до 25 января.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя накануне события в Керченском проливе, заявил, что украинскому президенту нужна была провокация накануне президентских выборов из-за его низкого рейтинга.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова накануне заявила о том, что реакция Запада и начавшейся в ряде западных СМИ информационная кампания свидетельствует о том, что Европа и США знали о планах Киева устроить провокацию в Керченском проливе.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 29.11.18

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