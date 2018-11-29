Надоела: Запад готов вернуть России блудную Украину

Украина не справилась с ролью разрушительницы российского влияния на постсоветском пространстве, но становится всё более опасной в качестве деструктивного и неуправляемого «союзника» Запада.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве говорят даже безусловные сторонники европейской интеграции и убеждённые противники России.

При этом отмечается, что сами представители украинской элиты намного эффективнее «российской пропаганды» разрушают имидж «Незалежной» в глазах Европы.

В частности, журнал «Український тиждень» констатирует, что деструктивный украинский «патриотизм» на фоне наступающего экономического краха отпугнул последних союзников Киева в Брюсселе и Вашингтоне.

«Мир достаточно спокойно может пережить крах украинской государственности: развитые страны охотно примут какую-то часть политических эмигрантов и беженцев, выразят в случае чего беспокойство и даже выпустят очередную волну санкций против России, которая легко вернет в свою орбиту «Малороссию». Но спасать ослабленную внутренними распрями, дискредитированную местной элитой в глазах международного сообщества Украину, никто не станет. Если мы сами не можем преодолеть атаманство и деструктивный «патриотизм», то зря история дала нам еще один шанс через 100 лет после поражения в освободительной борьбе», – резюмируют авторы редакционной статьи.

С неутешительными выводами киевского издания согласен и руководитель украинского аналитического центра «Третий Сектор» Андрей Золотарев, которого цитирует издание «Политнавигатор». По мнению эксперта, введение накануне выборов президентом Украины военного положения в стране после грязной провокации в Керченском проливе вызвало совсем не тот эффект на Западе, на который рассчитывал Порошенко.

Выстраиваемая киевским режимом многоходовая конструкция ради сохранения власти уже рухнула, а военное положение лишь усугубило ситуацию.

«В этой ситуации фактор военной угрозы снова стал палочкой-выручалочкой для президента. Ни после Иловайской, ни после Дебальцевской катастрофы военное положение не вводилось. Нам объясняли, что это на руку Путину, этого не поймут наши западные партнеры, это негативно отразится на сотрудничестве с МВФ. Все прекрасно помнят аргументацию порохоботов (сторонников Порошенко – «НД»), которые с огнем в глазах доказывали, что военное положение не в интересах Украины», – напомнил политолог и добавил, что резкое изменение позиции в этом вопросе уже ничего не исправит, так как «шестой американский флот не зайдет в Азовское море и не произойдет экономическое чудо».

Крым. Другие новости 29.11.18

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