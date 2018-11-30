Запад форсирует давление на Россию: Вашингтон и Лондон в бешенстве

В Вашингтоне и Лондоне выступили с очередной порцией антироссийских заявлений в связи с инцидентом в Керченском проливе. Сенат США принял резолюцию с обвинением Москвы в обострении отношений между РФ и Украиной, а британский премьер Тереза Мэй заявила о необходимости усиления санкций против России.

Американский Сенат единогласно утвердил резолюцию, которая осуждает «провокационные действия» Москвы против украинских военных судов. Авторы документа – республиканец Рон Джонс и демократ Крис Мерфи. В резолюции содержится призыв к России освободить арестованных украинских моряков.

«Сенат четко продемонстрировал Путину, что не будет терпеть агрессию его правительства против Украины в Азовском море», – заявил сенатор Мерфи. Политик отметил, что сенаторы «решительно осуждают» любые военные действия России, направленные на изменение международных правил в одностороннем порядке, передает «Интерфакс».

В документе также говорится, что конфронтация у крымского побережья дестабилизирует ситуацию в регионе и ведет к дальнейшей эскалации. Сенаторы призывают международное сообщество объединиться против России, поскольку, по их мнению, ее действия «ущемляют основополагающие принципы международного права».

Ранее президент США Дональд Трамп отменил переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, которые должны были состояться на саммите «Большой двадцатки» в Аргентине 1 декабря, сославшись на то, что экипаж задержанных украинских кораблей не вернулся домой. В Кремле заявили, что российская сторона сожалеет об отмене Трампом встречи с Путиным.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в свою очередь заявила, что Лондон будет добиваться ужесточения санкций в отношении России в связи с керченскими событиями. «Мы будем настаивать на тех санкциях, которые считаем подходящими», – цитирует Мэй агентство Reuters. Британский премьер добавила, что Москва должна отпустить украинские корабли и моряков и снизить уровень напряженности.

Как сообщал РИА «Новый День», вечером 25 ноября российские пограничники задержали с применением оружия три украинских военных корабля – бронекатера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» – за нарушение государственную границу РФ и игнорирование требования остановиться. В результате три корабля и 24 украинских военных были задержаны и доставлены в порт Керчи. МИД России счел действия украинской стороны спланированной провокацией и заявил протест. В Киеве назвали задержание моряков актом агрессии и ввели в десяти приграничных с Россией и Приднестровье регионах и на побережье Черноморского и Азовского морей военное положение на 30 дней. Все 24 задержанных украинских моряков решением судов Керчи и Симферополя арестованы до 25 января. Президент РФ Владимир Путин, комментируя инцидент в Керченском проливе, заявил, что украинскому президенту Петру Порошенко нужна была провокация накануне президентских выборов из-за его низкого рейтинга.

Вашингтон, Лондон, служба информации РИА «Новый День»

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