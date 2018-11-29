«Не надо бежать в магазины»: Порошенко призвал украинцев не скупать соль и спички

Президент Украины Пётр Порошенко пообещал украинцам не блокировать их сбережения в банках и не запрещать обмен гривен на иностранные валюты.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», обращение главы государства размещено в Фейсбуке.

Вместе с тем, своё обещание Порошенко обусловил отсутствием военных действий в Донбассе и на границе с Крымом.

«Если не будет открытого вторжения России в пределы проведения операции объединённых сил на востоке и на границе с аннексированым Крымом, никаких ограничений конституционных прав и свобод вводиться не будет.

Не надо бежать в магазины и скупать спички и соль. Никаких ограничений на снятие депозитов, операций по обмену валют, поездок за границу для украинских граждан не будет», – написал Порошенко.

«Для российских граждан эти ограничения будут введены», – добавил украинский президент, видимо для того, чтобы хоть как-то поднять настроение загрустившим подданным.

Крым. Другие новости 29.11.18

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