Напуганный Порошенко безуспешно названивал Путину

Президент Украины пытался дозвониться своему российскому коллеге, когда выяснилось, что ФСБ России предприняла меры по задержанию в Керченском проливе украинских нарушителей с применением силы. Однако был проигнорирован Кремлём.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о своих настойчивых звонках российскому лидеру рассказал сам Порошенко в интервью группе подконтрольных украинских телеканалов.

Президент пытался подать это украинским телезрителям как заботу о жизни и здоровье моряков, которых он послал на прорыв в Азовское море.

«Сразу же в ночи я заказал разговор с президентом РФ Путиным. Мы не получили ответа. Я был вынужден обратиться к канцлеру Германии, чтобы она переговорила с Путиным с целью немедленного освобождения украинских воинов и украинских кораблей», – объяснился украинский президент.

Судя по тому, что на следующий день украинские корабли-нарушители надолго встали у причала береговой охраны в Керчи, а первая часть задержанных моряков отправлена под арест до 25 января, разговор Меркель с Путиным оказался не очень успешным.

Симферополь, Валентин Карамазов

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