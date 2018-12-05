Путин объяснил, почему не отвечает на звонки Порошенко

Владимир Путин заявил, что Пётр Порошенко пытается использовать его в своей президентской кампании на Украине.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом российский лидер рассказал отвечая на вопрос, почему до него не может дозвониться президент Украины.

По словам Путина, Порошенко всегда использует одну и ту же «нехитрую комбинацию», устраивая какую-нибудь провокацию, а после разговора с российским коллегой хвалясь в украинских СМИ, будто решительно и успешно разрешил проблему.

«Дело ведь не в том, что я просто уклоняюсь и не хочу с Петром Алексеевичем разговаривать, дело не в этом... Дело в том, что я не хочу принимать участие в его избирательной кампании», – объяснил президент и добавил, что каждый раз после очередной провокации Порошенко «хочет тут же продемонстрировать, что он успешно решает возникшие проблемы».

«Вот нехитрая комбинация, и я в этих комбинациях не хочу принимать участие и не буду», – цитирует Путина ТАСС.

Напомним, президент Украины пытался дозвониться Владимиру Путину, когда выяснилось, что ФСБ России предприняла меры по задержанию в Керченском проливе украинских нарушителей, однако был проигнорирован российским коллегой.

Симферополь, Валентин Карамазов

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