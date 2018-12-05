На Украине задумались об отмене военного положения

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман допустил досрочную отмену военного положения в стране.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», премьер, выступая перед украинскими журналистами, обусловил эту меру отсутствием новых «угроз».

«Если мы не будем чувствовать никаких угроз, то никаких оснований для продления военного положения не будет. Также если ситуация нормализуется, возможно рассматривать досрочное его прекращение», – приводит слова Гройсмана РИА Новости.

По мнению наблюдателей, Киев задумался о досрочной отмене военного положения из-за воцарившейся в стране полной дезорганизации и неразберихи, которая в условиях грядущих выборов дискредитирует ещё больше режим Порошенко. Другим выходом из ситуации может быть только новая военная провокация, масштабнее керченской.

Напомним, президент России предупредил сегодня, что не собирается впредь общаться и отвечать на звонки Порошенко, пока Украина не прекратит провокации.

Президент РФ заявил, что Порошенко пытается использовать его в своей президентской кампании на Украине.

По словам Путина, украинский президент всегда использует одну и ту же «нехитрую комбинацию»: устраивает какую-нибудь провокацию, обвиняет в этом Россию, а после разговора с российским коллегой хвалится в украинских СМИ, будто решительно и успешно разрешил проблему.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 05.12.18

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