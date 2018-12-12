Украина сворачивает военное положение – надо возвращать моряков

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов и глава представительства НАТО на Украине Александр Винников договорились о непродлении военного положения в «Незалежной» в случае отсутствия «прямой военной агрессии» со стороны вооружённых сил Российской Федерации.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила пресс-служба СНБО.

Стороны пришли к общему мнению о необходимости скорейшего освобождения украинских военных моряков и кораблей, которые находятся на территории России.

Глава представительства НАТО на Украине заверил Турчинова, что страны-члены Альянса приложат все усилия для освобождения украинских военнослужащих, «которые незаконно удерживаются в плену».

В ходе встречи стороны уделили много времени ситуации с безопасностью в регионе и «агрессивным действиям России», а дипломат от НАТО, в свою очередь, несколько раз пообещал секретарю украинского совбеза инициировать перед странами Запада новое обсуждение введения очередного пакета санкций в отношении Москвы.

Как сообщал «Новый День», на Украине задумались о досрочной отмене военного положения. По мнению наблюдателей, это связано с воцарившейся в стране полной дезорганизацией и неразберихой, которые в условиях грядущих выборов дискредитируют ещё больше режим Порошенко.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 12.12.18

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