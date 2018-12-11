Порошенко пытался приглушить негативный эффект от военного положения, купив рекламу у Цукерберга

Штаб Петра Порошенко, получив в первые же часы доклады о массовом недовольстве введением военного положения в стране и вытекающими из него многочисленными неудобствами и ограничениями, поспешил воспользоваться услугой платного продвижения постов в общей ленте Фейсбука.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в платном сообщении-комментарии политтехнологи Порошенко попытались успокоить украинских пользователей соцсети, в том числе, не подписанных на страницу президента.

В частности, в рекламном посте акцент делался на том, что пункты военного положения будут реализовываться на практике только в случае реального наступления российской армии, а до этого никаких ограничений прав и свобод вводиться не будет. А если и будет, то только в конкретных приграничных областях.

«Военное положение будет применено исключительно в случае наземной российской военной агрессии. Если нам удастся избежать этого сценария, я акцентирую как президент и Верховный Главнокомандующий ВСУ, – не будет ограничения прав и свобод. Указ о введении военного положения предусматривает, что такое положение будет действовать исключительно в тех областях Украины, которые расположены вдоль российской границы, вдоль приднестровского участка украинско-молдовской границы и вдоль побережья Черного и Азовского морей. Именно там, где может быть нанесен удар», – говорится в рекламном сообщении Порошенко.

Как сообщал «Новый День», на Украине задумались о досрочной отмене военного положения. По мнению наблюдателей, это связано с воцарившейся в стране полной дезорганизацией и неразберихой, которые в условиях грядущих выборов дискредитируют ещё больше режим Порошенко.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.12.18

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