Война или тюрьма: провал с переносом выборов загнал Порошенко в угол

«Блестящая провокация» в Керченском проливе, по итогам которой украинский президент рассчитывал стать полновластным диктатором, обернулась для Порошенко внутриполитической катастрофой.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», к такому выводу приходит большинство украинских экспертов и блогеров.

Первоначально украинский президент рассчитывал на введение во всей стране двухмесячного военного положения, во время которого вся полнота власти фактически сосредотачивалась в его руках. И, самое главное, планировался перенос выборов на лето или, в идеале, на осень.

На первый взгляд, украинский парламент пошёл навстречу президенту и одобрил военное положение, однако то, в каком виде принят документ, – полностью разрушило все планы Порошенко.

Отказ в переносе сроков президентских выборов и введение военного положения лишь на части территории страны (в юго-восточных областях), не оставляет неизбираемому Порошенко иного выхода, кроме развязывания широкомасштабного военного конфликта с Россией и втягивания в него западных стран.

В ином случае, не сомневаются эксперты, после отставки его гарантированно ждёт уголовное преследование за масштабную коррупцию и разворовывание казны.

С выводами украинских аналитиков согласен российский политолог Павел Никаноров, который не сомневается, что по украинской традиции сменщики Порошенко постараются списать все грехи за развал страны и разруху в экономике на предшественника.

«Вся затея с провокацией в Керченском проливе преследовала одну цель: в ответ «на прямой акт агрессии со стороны России» – ввести военное положение и получить чрезвычайные полномочия на достаточный для переноса президентских выборов срок, – рассуждает Никаноров. – Но политические противники в Верховной раде оказались достаточно сильны и сорвали все планы. Теперь ему надо либо вводить военную диктатуру исключительно в русскоязычных регионах, что вызовет новую волну ненависти к режиму, либо объяснять националистам и политическим противникам – почему он тянет с чрезвычайными мерами в потенциально сепаратистских областях на фоне «российской агрессии».

«Остаётся только планировать новую, более масштабную и уже по-настоящему кровавую провокацию на границе с Россией, если Порошенко не хочет отправиться в СИЗО после проигранных в марте выборов», – убеждён эксперт.

«Эмиграция для него равносильна явке с повинной. Будущий президент, например, Тимошенко, обязательно инициирует против него уголовные дела «по требованию украинского народа», и даже если его не выдадут, то вполне могут посадить в тюрьму где-нибудь в Штатах. Поэтому, только война», – резимирует Никаноров.

«Но есть ещё один, «спасительный» для всех, третий вариант, правда, из области досужих размышлений. Ни для кого не секрет, что Порошенко болен алкоголизмом. Может быть, не выдержав свалившихся на него тяжёлых проблем, он, на радость всем, уйдёт в бессрочный запой», – иронизирует политолог.

Как сообщал «Новый День», Верховная рада не позволила президенту Порошенко перенести выборы, а военная диктатура введена только в русскоязычных регионах.

Симферополь, Валентин Карамазов

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