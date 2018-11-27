«Создается атмосфера истерии»: Донбасс снова на пороге открытой войны

Морской инцидент с задержанием украинских буксиров в российских территориальных водах может стать поводом для обострения ситуации на Донбассе, и как следствие – поводом для открытого военного конфликта между Россией и Украиной. «Этот риск со счетов сбрасывать нельзя», – сказал в интервью РИА «Новый День» политолог, президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов.

«Программа-минимум инициаторов провокации состоит в усилении дипломатического и санкционного давления на Россию по разным направлениям, включая те проекты, которые сейчас интересуют Москву и беспокоят американцев – я имею в виду вторые ветки газопроводов «Турецкий поток», «Северный поток», – отметил собеседник агентства.

России грозят новые пакеты санкций – как финансовых, так и психологических. Кроме того, американская сторона может инициировать ограничения в сфере судоходства. «Это часть долгой игры по управлению ситуацией через политические, информационные, военные провокации, – полагает эксперт. – И в этом отношении инсценировку химической атаки в Сирии и инцидент в Керченском проливе можно считать явлениями одного порядка».

При этом, как считает Ремизов, подобная инсценировка может стать поводом для обострения ситуации на Донбассе. «Введенное Киевом военное положение может стать удобным прикрытием для проведения подготовительных мобилизационных мероприятий для быстрого массированного удара. Этот риск тоже со счетов сбрасывать, мне кажется, не стоит», – пояснил он.

«В конце концов, не для того на Украине создается атмосфера военной истерии, психологическая накачка, не для того украинская армия перевооружается, обучается, чтобы просто стоять в казармах. В какой-то момент переход на прямое столкновение возможен, но с высокой вероятностью со стороны Украины, – считает собеседник агентства. – Понятно, что они не рассчитывают победить в таком столкновении, но они могут рассчитывать максимально затянуть конфликт и втянуть Запад либо в него, либо в усилия по его урегулированию».

«Все соображения относительно того, что они не сунутся, потому что понимают – российская армия намного сильнее, могут парироваться соображениями и расчетами с другой стороны: Запад может эффективно связать руки Москве в части ответных мер, развития контрнаступления. Собственно, это и было в 2014-2015 годах», – напомнил Ремизов.

Эксперт полагает, что в случае попытки силового решения в Донбассе со стороны Украины, России стоило бы дать адекватный открытый ответ. «Было бы оптимальным, на мой взгляд, открытое реагирование, и об этом лучше предупредить заранее, с помощью всех сил и средств для пресечения гуманитарной катастрофы, – считает политолог. – Но решится ли на это политическое руководство страны? Я сомневаюсь. Скорее всего, опять речь пойдет о помощи, а не о прямом военном участии».

Что касается позиции мирового сообщества по поводу инцидента, то здесь, по мнению эксперта, обольщаться не стоит: Россию в любом случае ждут новые санкции.

«Было бы странно рассчитывать на то, что СовБез ООН поддержит российскую версию резолюции по инциденту, спорная суть которого касается принадлежности Крыма, – пояснил Ремизов. – Потому что по международному правовому содержанию конфликт сводится к тому, чей Крым. И западная точка зрения на этот вопрос не менялась. Да, нам в любом случае предстоит ужесточение санкций. Если бы не было этого инцидента – могли быть другие, или вообще какие-нибудь надуманные поводы».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 27.11.18

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