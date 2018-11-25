Проход под Крымским мостом перекрыт огромным сухогрузом

Закрытие судоходства через Керченский пролив подкреплено непосредственным перекрытием прохода под аркой Крымского моста.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», фото поставленного поперёк фарватера сухогруза и вспомогательного судна опубликовано порталом «Керчь.Инфо».

На фото видно, что рядом выставлено охранение. На боевом дежурстве находятся пограничные катера РФ.

Напомним, предприятие «Крымские морские порты» было вынуждено закрыть Керченский пролив для грузовых судов.

К этому привели опасные хаотичные передвижения трёх кораблей ВМС Украины, пытающихся прорваться в Азовское море под Крымским мостом.

Как сообщал «Новый День», ещё два корабля ВМС Украины «на предельной скорости» приближаются к Керченскому проливу в район организованной Киевом провокации.

Рано утром украинские военные бронекатера грубо нарушили границу России, попытавшись прорваться в Азовское море, но были остановлены российскими пограничниками.

Позже украинская сторона обвинила пограничный корабль ВМФ РФ в том, что он пошёл на столкновение с украинским буксиром.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 25.11.18

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