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Воскресенье, 25 ноября 2018, 17:41 мск

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Хаотичные манёвры украинских бронекатеров заблокировали судоходство в Керченском проливе

Фото: antikor.com.ua

Предприятие «Крымские морские порты» вынуждено закрыть Керченский пролив для грузовых судов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», к этому привели опасные хаотичные передвижения трёх кораблей ВМС Украины, пытающихся прорваться в Азовское море под Крымским мостом.

Незаконному продвижению украинских бронекатеров препятствуют пограничные корабли ВМФ России.

«Проход через Керченский пролив для гражданских судов закрыт», – заявил гендиректор предприятия Алексей Волков, добавив, что решение принято в целях безопасности судоходства.

Киев решил усилить свою военно-морскую группировку в Азовском море и приказал перебросить из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь» в сопровождении рейдового буксира «Яны Капу».

На эти действия отреагировали в ФСБ России, заявив, что три украинских военных корабля без предупреждения нарушили российскую границу.

Позже командование ВМС Украины обвинило пограничный корабль ВМФ РФ в том, что он пошёл на таран украинского буксира сопровождения.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 25.11.18

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