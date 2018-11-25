В зону конфликта в Керченском проливе выдвинулись ещё два боевых корабля Украины

На подмогу заблокированным российским флотом в Керченском проливе бронекатерам Украина срочно направила два боевых корабля.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», корабли ВМС Украины «на предельной скорости» приближаются к Керченскому проливу в район организованной Киевом провокации.

«Сегодня в 11.30 Погранслужбой ФСБ России зафиксировано выдвижение из порта Бердянск двух бронированных артиллерийских судов класса Гюрза. В настоящий момент они на предельной скорости следуют в направлении Керченского пролива в район провокации, организованной украинской стороной. Погранслужбой ФСБ России принимаются все необходимые меры для пресечения данной провокации», – уточняют в ФСБ.

Как сообщал «Новый День», рано утром украинские военные бронекатера грубо нарушили границу России, попытавшись прорваться в Азовское море, но были остановлены российскими пограничниками.

Позже украинская сторона обвинила пограничный корабль ВМФ РФ в том, что он пошёл на столкновение с украинским буксиром.

Напомним, предприятие «Крымские морские порты» было вынуждено закрыть Керченский пролив для грузовых судов.

К этому привели опасные хаотичные передвижения трёх кораблей ВМС Украины, пытающихся прорваться в Азовское море под Крымским мостом.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 25.11.18

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