План провокации президента Петра Порошенко в Керченском проливе 25 ноября прошлого года оказался сорван благодаря ответственным и аккуратным действиям российских пограничников по задержанию украинских военных кораблей-нарушителей.

Потопление судов и гибель украинских военнослужащих были «главным условием» срыва президентских выборов на Украине и продления полномочий Порошенко на неопределённый срок.

Однако в результате Киеву пришлось ограничиться только шумихой в СМИ и кратковременным введением военного положения.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший заместитель главы администрации президента Украины Андрей Портнов.

«Эти бедные моряки выполняли прямое указание Петра Порошенко, переданное через министра обороны. Они должны были стать жертвой, потому что, как бы цинично это ни звучало, президент предполагал гибель части этих людей для того, чтобы ввести военное положение, у которого была бы хорошая информационная подпитка. Потому что для Порошенко главный приоритет – это дешёвый пиар, даже если он на смерти и трагедиях людей», – не сомневается Портнов.

«Но никто не погиб, президент, фактически, сам сдал их в плен, попробовал на этом остаться у власти, сохранить за собой бесплатное пользование природными и финансовыми ресурсами государства в личных целях. Порошенко делает вид, что их спасает, отправляет туда ноты протеста, патриотизирует купленное им же информационное пространство и создаёт картинку, как будто это произошло без его ведома. Очень удобная картинка, потому что есть российский агрессор, есть какой-то ржавый корабль, и есть моряки в плену», – приводит слова политика «ПолитНавигатор».

Симферополь, Иван Капустин

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