Коломойский: Провокацию в Керченском проливе устроил Порошенко

Провокация в Керченском проливе была организована президентом Петром Порошенко. Об этом украинский олигарх Игорь Коломойский заявил в интервью корреспонденту ВВС Джону Фишеру.

Полный текст беседы бизнесмена с журналистом опубликовало агентство УНИАН. Среди прочего Коломойский рассуждает о противостоянии Порошенко с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы видим «прекрасные» результаты этого противостояния – Крым потерян, Донбасса нет, война бесконечна… Мира мы не видим и он не предстоит... – утверждает олигарх. – Порошенко создает новые конфликтные ситуации, провокации, как в Керченском проливе. И рассказывать, что это русские сделали… Ничего русские там не сделали».

По его словам, украинские власти создали такие условия, из-за которых были арестованы украинские моряки. «Мы сами создали провокационную ситуацию и отправили 23 или 24 человека в плен», – заключил Коломойский.

Накануне основанный киевским режимом для борьбы с «врагами Украины» националистический сайт «Миротворец» внес Игоря Коломойского в раздел «Чистилище» как врага государства. Олигарху вменяется в вину наличие гражданства Израиля и Кипра в нарушение украинского законодательства, а также политические манипуляции против действующей власти. Помимо административных и политических претензий, Коломойскому выдвинут целый ряд обвинений в экономических преступлениях и перечислены все бизнес-активы, которыми олигарх владеет на Украине и за рубежом.

Напомним, в ноябре 2018 года три украинских корабля незаконно пересекли российскую государственную границу в пределах, установленных еще до возвращения Крыма в состав РФ. Суда опасно маневрировали и не подчинялись требованиям пограничников, которым, в свою очередь, пришлось задержать корабли. Все 24 моряка, находившиеся на них, были арестованы по обвинению в незаконном пересечении границы. Они пробудут под стражей до конца апреля.

Президент России назвал инцидент сознательной провокацией Петра Порошенко ради спасения собственного рейтинга.

Как сообщал «Новый День», сценарий керченской провокации, задуманный командой Порошенко, предусматривал гибель украинских моряков.

Киев, Служба информации РИА «Новый День»

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