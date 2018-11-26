Порошенко после неудачной провокации в Керченском проливе просит США о помощи

МИД Украины потребовал от России вернуть моряков кораблей украинских Военно-морских сил, задержанных за нарушение российской госграницы, а также обеспечить возвращение «захваченного военного имущества» и «компенсировать украинской стороне причиненные ей убытки». Об этом говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, Киев обратился к Вашингтону и другим союзникам с просьбой принять «все необходимые меры» для сдерживания России «через применение новых и усиление существующих санкций», а также предоставить военную помощь.

Вечером в воскресенье, 25 ноября, Пограничная служба ФСБ России задержала в Керченском проливе два катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» ВМС Украины, нарушивших госграницу России и проигнорировавших требование пограничников остановиться. Украинские военные суда при этом совершали опасные маневры. Как отметили в ФСБ РФ, чтобы остановить корабли ВМС Украины, пограничники применили оружие. В ходе инцидента три украинских моряка получили ранения, им была оказана медицинская помощь. Задержанные суда доставлены в Керчь. По факту нарушения российской госграницы РФ возбуждено уголовное дело. В Киеве задержание трех кораблей украинских ВМС расценили как «акт агрессии» и анонсировали введение военного положения в стране на 60 суток. Верховная рада рассмотрит вопрос о введении военного положения в стране на внеочередном заседании в понедельник, 26 ноября.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия Украины «бандитскими». «Бандиты с большой дороги. И методы бандитские: сначала провокация, затем силовое давление, а потом обвинение в агрессии», – написала она в своем Facebook.

Российский сенатор Алексей Пушков высказал мнение, что с помощью провокации в Керченском проливе президент Украины Петр Порошенко, чей рейтинг в ноябре резко обвалился, рассчитывает сохранить власть. «Киев провел провокацию в Керченском проливе, дабы прокричать о «новом уровне агрессии России» и перевести страну на военное положение. Оснований для этого нет, но с помощью таких провокаций Порошенко надеется сохранить власть – с выборами или без них», – написал политик в своем твиттере.

Киев, служба информации РИА «Новый День»

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